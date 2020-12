Pavia, donna di 68 anni travolta e uccisa da un Suv

Una donna di 68 anni è stata travolta e uccisa da un Suv nero, sabato sera, a Pavia, in una via non lontana dal centro. L'automobilista del mezzo, invece di fermarsi e prestare soccorso, è ripartito a tutta velocità. Gli agenti della polizia locale hanno raccolto alcuni frammenti della carrozzeria della vettura, elementi utili a rintracciare l'automobilista pirata accusato di omicidio stradale e omissione di soccorso.