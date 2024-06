Aggressione Lavinia Limido: “Marco mi disse qualcuno sarebbe finito in terapia intensiva o al cimitero'”

Un finale già scritto Nel corso dell'intervista r acconta che già due anni prima dell'aggressione dell'ex marito aveva lasciato la propria abitazione per sfuggire alle minacce dell'uomo. “Sono stati mesi difficili , e quello che è successo è stato un epilogo annunciato e prevedibile ”. U n'agonia in cui ogni giorno accadeva qualcosa di pericoloso. Da minacce velate, a minacce esplicite”. Poi la rivelazione più importante: Lavinia dice che in una telefonata Marco le aveva intimato “ Prima dell'estate qualcuno di voi finirà in terapia intensiva o al cimitero ”. Un presagio che si è tramutato in realtà.