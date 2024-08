Sharon Verzeni, il rimorso del compagno: "Se avessi saputo che sarebbe uscita a quell’ora, non l'avrei lasciata andare"

Dormiva nella loro casa di Terno d'Isola (Bergamo), mentre la sua compagna, Sharon Verzeni, 33 anni, veniva accoltellata a morte nel centro del paese, durante una passeggiata a mezzanotte tra il 29 e il 30 luglio. Così ha affermato agli investigatori, così ripete alla stampa. Sergio Ruocco, idraulico 37enne, continua a non darsi pace per quanto avvenuto. "Io purtroppo non mi sono reso conto di niente — riporta Il Corriere della Sera. — Capitava che Sharon andasse a camminare la sera per il caldo, da sola oppure qualche volta con me. Ma se avessi saputo che sarebbe uscita a quell’ora, non l’avrei lasciata". Intanto i Ris sono alla ricerca di tracce genetiche: sul corpo o sui vestiti della vittima potrebbe essere rimasto il Dna dell'assassino.