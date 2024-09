Omicidio Carol Maltesi, Cassazione: processo bis per Fontana

Un nuovo processo di appello per quanto riguarda l'aggravante della premeditazione. È quanto ha disposto la Cassazione per Davide Fontana, il 44enne che l'11 gennaio del 2022 fu autore del barbaro femminicidio di Carol Maltesi nell'appartamento di lei a Rescaldina, in provincia di Milano. In secondo grado l'uomo era stato condannato all'ergastolo. Fontana, bancario e reo confesso, dopo avere ucciso a martellate e sgozzato la 26enne, fece a pezzi il cadavere per poi sbarazzarsene. Nei confronti dell'imputato è stata confermata l'aggravante della crudeltà nell'omicidio volontario, oltre ai reati di distruzione e occultamento di cadavere. L'annullamento con rinvio riguarda solo la premeditazione.