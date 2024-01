Omicidio nel Varesotto, il testimone chiave: "Ho visto il killer fuggire"

"Ero a casa, stavo fumando sul balcone, era tardi ed era buio". Inizia così il racconto di un testimone che avrebbe visto la fuga del killer di Andrea Bossi, il 26enne che è stato ucciso a coltellate nella sua casa di Cairate, in provincia di Varese. La persona che avrebbe ucciso Bossi sarebbe fuggita nei campi alle spalle della palazzina dove è stato rinvenuto il cadavere del ragazzo. Nell'appartamento non c'erano segni di effrazioni. Il killer in fuga ha portato con sé la lama utilizzata per assassinare il giovane. Di quale arma si tratti con esattezza lo stabilirà l'autopsia fissata per martedì prossimo.

"Sono stato incuriosito perché delle volte ci sono tanti animali qua, io ho visto due lucine piccolissime - ha raccontato l'uomo a Ilaria Dalle Palle durante "Pomeriggio Cinque" -. Una luce come se fosse un accendino prima degli alberi l'ho vista, sono rimasto per due tre minuti. Era freddo fuori, ho finito di fumare. Alcune persone vengono anche con i cani alle volte la sera, non così tardi, però.