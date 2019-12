Monzia, 12enne diffonde la foto senza vestiti della compagna di classe

Ha inviato al compagno di classe una sua foto senza vestiti, utilizzando per precauzione la modalità Instagram di "singola visualizzazione", che fa sì che l'immagine possa essere vista una sola volta prima di essere cancellata dalla piattaforma. Ma il destinatario, forse per vendetta, alcuni mesi dopo, ha aggirato il sistema per poi diffondere la foto via Whatsapp. Protagonisti due ragazzini di 12 anni di una scuola media di Monza. Aperta un'inchiesta.