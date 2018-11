Milano violenta,Fi contro Pisapia

21:37 - I casi di violenza a Milano contro due donne diventano scontro politico. Attraverso Twitter arrivano le accuse al sindaco da parte di esponenti di Forza Italia. "A #Milano è allarme sicurezza #Pisapiadovesei? #battiuncolpo, i cittadini hanno paura". Scrive l'eurodeputato e consigliere politico Giovanni Toti. Poco prima la vice capogruppo Fi alla Camera, Mariastella Gelmini: "La città in balia dei criminali. Zero sicurezza per le donne".