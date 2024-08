Milano, 52enne in bici investito e ucciso: fu un'esecuzione, sei fermati

L'auto nera che viaggiava al confine fra Parabiago e Casorezzo proprio mentre in direzione contraria con la sua mountain bike arrivava Ravasio, conosciuto in paese anche per la sua passione per il ciclismo e il tennis, si è spostata sulla sua carreggiata e lo ha colpito frontalmente. Un urto fortissimo per cui è caduto violentemente a terra. E' stato portato in ospedale ma è morto poche ore dopo.