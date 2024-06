Milano, ubriaco investe e trascina una ragazza per 300 metri: rischia il linciaggio

L'automobilista ha investito anche un'altra donna, che è stata soccorsa e giudicata guaribile in sette giorni. L'incidente è accaduto in zona Bovisa domenica sera alle 22, quando le due amiche sono state travolte dalla vettura, una Ford, in via Ricotti all'angolo con via Mercantini. Il conducente, fermato in piazzale Bausan da una volante, è stato denunciato e su di lui si stanno facendo ulteriori verifiche e accertamenti.