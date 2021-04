Milano, truffa da 300mila euro con carte di credito: due arresti

lapresse

La polizia ha eseguito tre ordinanze di custodia cautelare nei confronti di altrettanti cittadini italiani: in carcere per un 23enne, ai domiciliari per un 22enne e obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per un altro 22enne. Sono accusati di truffa, indebito utilizzo di carte di pagamento intestate a terzi e autoriciclaggio, con cui hanno eseguito operazioni per un valore di 300mila euro.