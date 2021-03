Milano, sorpreso durante una festa illegale: era ricercato per truffa

carabinieri

Un 41enne italiano è stato sorpreso, insieme ad altre cinque persone, mentre partecipava a una festa illegale in un appartamento di Milano. Le forze dell'ordine hanno multato i presenti per violazione della norme anti-Covid. Da un approfondimento è poi emerso che da luglio 2020 l'uomo era ricercato dalle autorità spagnole per truffa. Il 41enne è stato condotto nel carcere di San Vittore in attesa di estradizione.