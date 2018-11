Milano, si finge un posteggiatore e ruba un'auto di lusso all'ingresso dell'hotel

Ha avvicinato l'autista di una Mercedes Amg, una supercar di lusso a due posti, appena arrivato in un noto albergo di Milano. Era vestito in uniforme e, con modi molto garbati, ha detto, come fosse il parcheggiatore ufficiale dell'hotel: "Prego signore, mi dia pure le chiavi, la metto a posto io". L'uomo, un italiano di 50 anni, ci è cascato. E la sua auto si è volatilizzata in pochi minuti.