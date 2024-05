"I pantaloncini da basket di mia figlia sono al massimo tre dita sopra il ginocchio, non a metà coscia, e non sono attillati. Va bene il dress code, ma ci vuole buon senso. L'ho vista mortificata". Parte all'attacco la madre di una studentessa di 11 anni che frequenta la scuola media di Mediglia (Milano). La ragazzina si è presentata in classe così vestita ed è rimasta fuori dall'aula finché la mamma non le ha portato un cambio, come denuncia la donna a Il Giorno. Stupita e rammaricata di questa reazione la preside: "Mi spiace che l'alunna si sia sentita a disagio, ma i pantaloncini da basket non sono considerati adatti come da patto educativo di corresponsabilità sottoscritto a inizio anno scolastico con le famiglie".