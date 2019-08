Milano, sconosciuto ferisce gravemente donna con un vetro: preso

Una donna è stata aggredita e gravemente ferita in strada da uno sconosciuto a Milano. La dinamica dell'aggressione non è ancora chiara: non si sa se sia avvenuta dopo un diverbio o senza alcun motivo. L'uomo, uno straniero, che ha ferito la passante con un coccio di bottiglia è stato arrestato, mentre la vittima, una 64enne, è stata ricoverata in codice rosso all'ospedale di Niguarda.