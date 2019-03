Milano, scarcerato il 30enne che accoltellò Bettarini: andrà in comunità

Passa dal carcere ai domiciliari Davide Caddeo, il 30enne condannato a nove anni per aver accoltellato a luglio Niccolò Bettarini. Come stabilito dal gip Guido Salvini, l'uomo, a causa della sua "difficile vita", dovrà frequentare un centro di cura per tossicodipendenti e una comunità che lo farà lavorare. Caddeo, per cui il gip ha sottolineato la "funzione rieducativa" della pena, è "tossicodipendente dall'adolescenza".