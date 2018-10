Milano, rimossa fontanella pubblica: la usavano per bidet e docce all'aperto

Una delle fontanelle di Milano, dette draghi verdi o vedovelle, è stata rimossa dal presidente del Municipio 2, il leghista Samuele Piscina, perché "era ormai utilizzata solo per abluzioni, docce e bidet, principalmente da parte di extracomunitari e persone senza fissa dimora". Era in viale Monza, accanto alla sede del Pane Quotidiano, un’associazione che offre un pasto gratuito ai bisognosi.

Secondo le segnalazioni dei residenti, la fontanella era diventata un vero e proprio pericolo per la salute. Il presidente del municipio è intervenuto e ha chiesto aiuto a MM Metropolitana di Milano, società compartecipata del Comune proprietaria delle vedovelle della città, che l’ha subito rimossa. "Per le istituzioni è una sconfitta – dice Pessina a Tgcom24 – ma di fronte all'inerzia comunale avevamo esaurito le soluzioni. Quella fontanella è stata utilizzata per anni unicamente per farsi bidet o docce a cielo aperto, creando un problema sanitario non indifferente".