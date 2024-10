Milano, lo storico marchio del pollo allo spiedo Giannasi cambia proprietà

Per Milano il nome Giannasi ha un solo significato: pollo allo spiedo. Il chiosco aperto dal 1967 a piazza Buozzi passa di mano e vende la maggioranza al Gruppo Finiper Canova, azienda che opera nella grande distribuzione. Stando alle dichiarazioni ufficiali però sarà un matrimonio per far crescere Giannasi e trasformarlo, probabilmente in un brand di prestigio.