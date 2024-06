Un 34enne è morto in ospedale dopo essere stato travolto da un'auto pirata domenica sera in via Camaldoli, alla periferia di Milano. Secondo la polizia locale, l'uomo, che era in bicicletta, è stato tamponato da un'auto che non si è fermata a prestare soccorso. La vettura è stata ritrovata nelle vicinanze. Sono in corso le indagini per individuare il conducente al momento dell'incidente, che non risulta essere il proprietario del mezzo.