Milano dice addio alle palme della discordia: al via l'abbattimento in Piazza Duomo

L'installazione green dell'architetto Marco Bay, risalente al 2017, ai tempi spaccò Milano e i milanesi , che non volevano vedere trasformare il capoluogo lombardo in Hammamet o Beverly Hills. Sette anni dopo, quando ormai quelle palme, in buona compagnia di banani , erano entrate ormai di diritto nello skyline meneghino, ecco che si cambia. Arriva, infatti, la foresta di montagna. Al loro posto arriveranno rododendri e canfore firmate dallo stilista Ermenegildo Zegna. Così è partito l'abbattimento dei fusti, che troveranno - si assicura - una nuova collocazione.

Tgcom24

La novità del martedì mattina in Piazza Duomo a Milano era la presenza di operatori del verde impegnati a tagliare i banani e le palme (una specie cinese che all'esordio veniva anche vandalizzata) davanti alla Cattedrale simbolo della città. Palme e banani saranno ripiantati in terreni diversi dopo un passaggio nelle serre comunali per la disinfestazione da un parassita che li ha colpiti.

Al loro posto verranno messi rododendri, cespugli di canfore sempreverdi delle Alpi Biellesi e fiori a rotazione così da cambiare in ogni stagione l'aspetto di Piazza Duomo. E, per tre anni, si andrà a ricostituire la famosa Oasi Zegna piemontese. Il progetto in sé è ispirato a un dipinto di Buzzati, "Piazza del Duomo di Milano", che presenta la cattedrale meneghina come una montagna delle Dolomiti.



Il nuovo volto green di Piazza Duomo verrà presentato alla città in occasione del Salone del Mobile.