Milano, operaio muore schiacciato dal carico di una gru

A Milano un operaio di 28 anni di origini egiziane è morto schiacciato dal carico di una gru.

Inutili i soccorsi, l'uomo è deceduto sul colpo. L'incidente sul lavoro è accaduto in un cantiere edile in via Parravicini, nella zona della Stazione Centrale. Per recuperare il corpo sono intervenuti i vigili del fuoco.