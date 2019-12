Milano, lite su un testamento: 82enne accoltella il figlio alla gola

Durante una lite per disaccordi su un testamento ha afferrato un coltello e ha ferito alla gola il figlio: l'aggressore, un 82enne milanese, si è costituito poche ore dopo ai carabinieri, che l'hanno arrestato per tentato omicidio. Il figlio, un 53enne con precedenti, è stato operato ed è fuori pericolo. All'anziano, in virtù dell'età avanzata, il giudice ha concesso gli arresti domiciliari, disponendo però il sequestro dei fucili che aveva in casa.