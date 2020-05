Milano, in stazione Centrale non tutte le misure igieniche sono rispettate

Misurazione della temperatura e gel igienizzante a ogni angolo. "Striscia la Notizia" è alla stazione Centrale di Milano per vedere se tutte le misure igieniche opportune, per scongiurare i contagi da coronavirus, vengono rispettate. E se i cotrolli sulla regolarità delle autocertificazioni vengono fatti con cura, il problema è che in molti casi non tutti gli operatori indossano i guanti. Di conseguenza c'è un contatto diretto tra chi viaggia e chi controlla.

L'inviato di "Striscia la Notizia", Capitan Ventosa, spiega che chi ha bisogno di compilare la sua autocertificazione usa la stessa penna utilizzata da centinaia di altri viaggiatori. Un problema che si potrebbe evitare posizionando nelle postazioni del gel igienizzante, che c'è, ma in altri luoghi della stazione.

Non è finita qui perché un collaboratore del programma finge di dover prendere un treno e una delle guardie dell'esercito, per controllargli il biglietto, maneggia il suo telefono, ma senza guanti.