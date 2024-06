Milano, in fuga dalla baby gang si rifugia in auto e travolge 5 ragazzi

L'uomo ha riferito alla polizia di essere stato minacciato e picchiato da una decina di ragazzi. Quando è riuscito a rifugiarsi in auto, con la donna, è partito in modo scomposto, impattando contro una decina di vetture e ferendo cinque giovani: si tratta di quattro ragazzi e una ragazza, rispettivamente di 27, 24, 18, 19 e 23 anni. I primi due sono stati trasportati dal 118 al Policlinico in codice giallo. Gli altri tre in verde in altri pronto soccorso. L'investitore, che ha precedenti, è risultato positivo all'alcoltest ed è stato portato in codice verde al San Paolo.