Milano, festa di compleanno con 27 invitati: tutti denunciati

ansa

In via Andrea Costa a Milano, alcuni equipaggi del Nucleo Radiomobile di Milano sono intervenuti in un'abitazione affittata da un 22enne italiano poiché era in atto una festa. Sul posto hanno identificato e denunciato complessivamente 27 persone, tutte di età compresa tra i 23 ed i 28 anni, studenti universitari, che stavano festeggiando il compleanno del 22enne e la laurea di alcuni dei presenti.