Milano, due detenuti evasi dal carcere minorile Beccaria

De Fazio spiega che gli evasi sarebbero due minorenni di origine straniera. "È di tautologica evidenza che le poche e inconsistenti misure adottate per mettere in sicurezza l'istituto penale per minorenni di Milano non abbiano avuto alcun effetto tangibile - aggiunge - . Ci chiediamo cos'altro debba accadere nelle prigioni, per adulti e minori, affinché il governo adotti seri provvedimenti. Solo giovedì, in relazione agli organici del Corpo di polizia penitenziaria, avevamo riferito al Direttore generale del personale del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità, Alessandro Buccino Grimaldi, di una coperta troppo corta. Oggi l'ennesimo evento disfunzionale che segna il fallimento della gestione carceraria". E questo "a dispetto e sulle spalle degli operatori, sottoposti a carichi di lavoro inenarrabili e, talvolta, chiamati a prestare servizio a Milano da altre città, anche del sud, e persino costretti ad anticipare le spese per i viaggi e il soggiorno".