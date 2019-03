Milano,cassonetto dato alle fiamme:vigili ritrovato corpo decapitato

Un corpo decapitato e carbonizzato è stato trovato dai vigili del fuoco in via Cascina dei Prati, nel quartiere Bovisasca di Milano, al termine dello spegnimento di un rogo, presumibilmente doloso, segnalato da una chiamata ai vigili del fuoco. Il cadavere era vicino a un cassonetto di rifiuti al cui fianco si trovava una bombola di gpl che però non è esplosa.