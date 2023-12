Milano, aumentano i casi di virus respiratori tra i bambini

Tgcom24

L'ultimo report Secondo l'ultimo report sulle infezioni respiratorie, l'incidenza totale delle sindromi simil-influenzali è in aumento rispetto alle settimane precedenti e si attesta a un valore di 14,8 casi per 1.000 assistiti. L'incidenza è in aumento in tutte le fasce d'età, particolarmente tra i pià piccoli, e ha raggiunto valori pari al 33% nella fascia d'età 0-4 anni.

Il commento del vicepresidente della società italiana di Pediatria "Come ogni anno in questi mesi stiamo assistendo a un aumento delle forme respiratorie tra i bambini. Quest'anno l'aumento è stato un po' repentino", commenta Giuseppe Banderali, direttore dei reparti di pediatria degli ospedali San Paolo e San Carlo di Milano e vicepresidente nazionale della società italiana di Pediatria. "Non c'è una prevalenza di un virus su un altro - aggiunge - c'è la presenza di virus respiratorio sinciziale, costante come ogni anno in questo periodo. Poi forme influenzali e virali e, anche se in calo, alcuni casi di Mycoplasma pneumoniae". Anche se siamo dunque in una situazione di "iper-afflusso" - su cui pesa anche il ponte lungo dell'Immacolata e, di conseguenza, il maggior ricorso ai pronto soccorso - con diversi letti occupati da bambini malati, "ci tengo a precisare che il sistema sta reggendo e la situazione è sotto controllo nonostante l'incremento".

Il primario dell'ospedale Buzzi: "Siamo lontani dalla situazione 2021-2022" "Nell'ultima settimana "abbiamo avuto un numero importante di accessi - continua Gian Vincenzo Zuccotti, primario della Pediatria del Buzzi di Milano - e le stime viaggiano sulle 150 visite al giorno, prevalentemente legate a forme respiratorie". Qualche piccolo paziente del Buzzi è stato trasferito in altre province della Lombardia: "Abbiamo 40 posti letto in pediatria - spiega Zuccotti - che purtroppo si riempiono velocemente e può capitare di essere costretti a trasferire i bambini in altri ospedali. Ma fortunatamente siamo lontani dalla situazione del 2021-2022 quando la pediatria era talmente in difficoltà che trasferimmo anche fuori Regione. L'aumento dell'ultimo periodo un po' ci preoccupa ma non c'è bisogno di creare allarmismo".