Carcere minorile Beccaria di Milano, "sulle torture omissioni dai vertici"

E' lo scenario inquietante che viene a galla non solo dagli atti della Procura di Milano, nell'inchiesta che ha portato in carcere 13 agenti della Penitenziaria e alla sospensione di otto colleghi, ma dalle stesse parole degli arrestati nei primi interrogatori. "Eravamo abbandonati a noi stessi, impreparati a gestire le situazioni", affermano puntando il dito contro i vertici dell'istituto.

Tgcom24

I primi risultati delle indagini Il "metodo di violenze" attuato al Beccaria, scrivono l'aggiunto Letizia Mannella e i pm Rosaria Stagnaro e Cecilia Vassena, "ha avuto il suo principale fondamento nel contributo concorsuale omissivo e doloso di una serie di figure apicali". Tra questi viene citato l'ex comandante della Polizia penitenziaria Francesco Ferone, sospeso e accusato di falso nelle relazioni, "che ha consapevolmente agevolato e rafforzato le determinazioni criminose dei suoi sottoposti".

Per questo le indagini, condotte dalla Squadra mobile e dalla stessa Polizia penitenziaria, vanno avanti per accertare, sempre da testimonianze e segnalazioni, eventuali altri casi di abusi, ma pure sospette coperture e depistaggi nell'istituto in relazione all'operato degli agenti.

Gli interrogatori degli agenti arrestati Intanto, cinque arrestati su sei (uno si è avvalso della facoltà di non rispondere e gli altri saranno sentiti nei prossimi giorni), interrogati dal gip Stefania Donadeo, hanno detto di essersi sentiti "abbandonati a se stessi", "senza controlli gerarchici e anche aiuto da parte della struttura, incapaci di gestire le situazioni".

Hanno raccontato di essersi trovati a dover affrontare il rapporto coi ragazzi detenuti senza adeguata formazione, loro stessi giovani, tra i 25 e i 35 anni, di prima nomina e con scarsa esperienza. Nessun aiuto da superiori o da altre figure. In certi casi avrebbero salvato vite intervenendo per tentativi di suicidio o incendi scoppiati. In altri, invece, sarebbe loro partita la mano come reazione violenta.

I casi di pestaggi sotto la lente della Procura Nella carte si trova uno scambio di mail del gennaio 2023 tra la mamma di un detenuto e l'allora direttrice facente funzione Maria Vittoria Menenti. La madre, dopo aver visto in videochiamata il figlio con "segni di percosse sul viso", aveva segnalato l'episodio alla direzione. Otto giorni più tardi Menenti le aveva risposto rassicurandola "sull'adozione delle procedure previste nel caso specifico". Lo stesso ragazzo, mettendo a verbale l'aggressione subita il 22 dicembre 2022 da tre agenti, ha dichiarato che "mentre si trovava steso a terra davanti all'ufficio del capoposto, ancora ammanettato e sanguinante in volto", era intervenuta l'allora direttrice, "che intimava agli assistenti di togliergli le manette" e "disponeva l'invio in infermeria". Gli agenti, scrivono i pm, "interrompevano il violento pestaggio solo per l'arrivo della direttrice", la quale "vedeva il detenuto a terra sanguinante". Menenti avrebbe preso parte anche al colloquio di un altro ragazzo "con il comandante e la psicologa" su presunte violenze del 18 dicembre 2022.

L'arrivo del nuovo direttore del Beccaria A dicembre si è insediato il nuovo direttore del carcere minorile Claudio Ferrari, il quale, secondo le parole intercettate degli indagati, non avrebbe più dato loro "protezione". A marzo, quando i vertici avevano deciso di acquisire le telecamere interne, c'era preoccupazione tra i poliziotti, perché "le immagini sono veramente disastrose (...) Non solo schiaffi, calci, pugni... quello a terra". In un altro dialogo captato un agente diceva a un collega, ora in carcere, di mettere "un po' di ghiaccio" sulla mano, perché poco prima aveva raccontato di aver "battezzato" un ragazzo che faceva "il bulletto", ma di averlo colpito tanto forte da farsi male.