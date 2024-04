Milano, dentro il covo delle borseggiatrici: ecco come sono organizzate

Il fenomeno delle borseggiatrici nella metropolitana di Milano non accenna a placarsi.

Ogni giorno, centinaia di turisti e cittadini subiscono furti di smartphone e denaro in contanti senza poter fare molto per arginare quella che sta diventando una piaga. L'organizzazione che c'è dietro alle borseggiatrici è infatti molto più capillare di quello che si potrebbe pensare: spesso, infatti, queste donne girano l'Europa per cambiare la propria zona d'azione e spesso di rifugiano in dei covi.