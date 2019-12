Milano, 11enne portata dal padre in Danimarca: pm apre inchiesta

La Procura di Milano ha aperto un'inchiesta per sottrazione internazionale di minori per il caso dell'11enne che venerdì è stata presa dal padre all'uscita di scuola e portata, senza il consenso della madre, in Danimarca, dove è stata ritrovata. La ragazzina, al centro di una contesa tra i genitori, era tornata a vivere con la madre a novembre dopo che il padre la aveva portata per due anni in Siria, Paese di cui è originario.