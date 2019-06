Marco Carta, il giudice non convalida l'arresto del cantante

Non è stato convalidato l'arresto di Marco Carta, il cantante fermato venerdì sera dalla polizia locale di Milano per furto aggravano alla Rinascente di piazza Duomo. La decisione è stata presa dal giudice al processo per direttissima per il caso. Carta era stato posto ai domiciliari insieme a una donna di 53 anni. Per lei l'arresto sarebbe invece stato convalidato.