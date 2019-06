Maltempo, nubifragio con grandine su Milano: preoccupa il fiume Seveso

Un violento nubifragio si è abbattuto sulla città di Milano e sull'hinterland. A tratti, oltre alla pioggia battente, ha anche grandinato. Al momento non si hanno notizie di particolari incidenti o problemi, oltre naturalmente a quelli di chi si trova per strada, a piedi, e che cerca riparo dentro androni e sotto balconate, e di chi, in macchina, per prudenza, si è fermato attendendo che spiovesse. Prevista onda di piena del fiume Seveso.