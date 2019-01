Maltempo, gravi danni in Valtellina a causa del forte vento

Tetti scoperchiati, insegne abbattute, ponteggi crollati, alberi sradicati e impianti di risalita sulle piste da sci chiusi per precauzione in alcune località. E' il bilancio di una giornata di forte vento che ha soffiato in Valtellina e Valchiavenna, dove i vigili del fuoco hanno effettuato decine di interventi per situazioni allarmanti. Non si registrano feriti e l'unico incendio segnalato che minacciava alcune case è stato domato.