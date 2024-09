Maltempo, allerta arancione per rischio idrogeologico a Milano

Il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia ha emesso un avviso di criticità arancione (moderata) per rischio idrogeologico e idrico fino alla mattina di giovedì 12 settembre. Lo rende noto il Comune di Milano. Allerta gialla, invece, per rischio temporali fino alle prime ore della mattinata di giovedì. Il Centro operativo comunale (COC) della Protezione civile sarà attivo per coordinare gli interventi in città e monitorare i livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro. Durante l'allerta meteo il Comune invita i cittadini e le cittadine "a non sostare nelle aree a rischio esondazione dei due fiumi e in prossimità dei sottopassi".