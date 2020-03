Lombardia, Gallera: "296 morti e 723 positivi in più"

"Noi oggi abbiamo 20.591 positivi, con una crescita di 723, inferiore rispetto a ieri. Le persone in terapia intensiva sono 1.236, sono cresciute di 42. In totole i deceduti sono 4.474, con un aumento di 296, inferiore a ieri ma sempre troppo grande rispetto ai dati che vorremmo". Lo ha detto l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, nel corso dell'aggiornamento quotidiano su Facebook sull'emergenza coronavirus. Segui gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia cliccando qui