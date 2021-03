Lombardia, dg Welfare: "Rt stabile, ma zona rossa fino a Pasqua"

"Noi siamo in zona rossa fino a Pasqua, questa è l'indicazione". Lo ha detto il direttore generale Welfare della Lombardia, Giovanni Pavesi, in commissione Sanità del Consiglio regionale, a chi gli chiedeva di un eventuale passaggio in zona arancione. "Non ho l'indicazione della commissione tecnica che si riunisce giovedì. Abbiamo una stabilità dell'Rt e, in questo momento, non abbiamo elementi per tornare indietro", ha aggiunto.