Lodi, uccise il commercialista dopo che la sua casa venne venduta all'asta: agricoltore condannato a 16 anni

Un agricoltore di 61 anni, Francesco Vailati, è stato condannato dal Gup di Lodi a 16 anni di reclusione per l'omicidio del commercialista di 75 anni, Antonio Novati, avvenuto il 20 aprile 2023.

Quel giorno il professionista si era recato nella cascina Passerina, dove l'uomo abitava, per comunicargli la data in cui avrebbe dovuto lasciare le sue porzioni dell'immobile e del terreno, aggiudicati all'asta giudiziaria per il mancato saldo delle rate di un mutuo contratto anni prima. Da lì era nata una discussione, finita poi nel sangue: Novati venne ucciso con sette coltellate.