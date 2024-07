Fuga di Giacomo Bozzoli, procura indaga su possibili complici | Pg Brescia: "Caccia senza sosta, non avrà vita facile"

Aperto un fascicolo di inchiesta da parte della procura di Brescia sui possibili fiancheggiatori della fuga di Giacomo Bozzoli, il 39enne latitante dopo la condanna in via definitiva all'ergastolo per l'omicidio dello zio Mario, gettato nel forno dell'azienda di famiglia l'8 ottobre 2015 a Marcheno, nel Bresciano. L'indagine è per ora contro ignoti e riporta come reato la procurata inosservanza della pena. L'obiettivo degli inquirenti è di trovare eventuali complici che possono aver aiutato Bozzoli a progettare e realizzare la fuga. L'ultimo avvistamento di Bozzoli è stato registrato in Spagna mentre in Italia sono rientrati sia la moglie che il figlio.