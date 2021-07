Lanciò la compagna dalla finestra a Brescia, arrestato per tentato omicidio

ansa

Un uomo, di 31 anni, di Brescia, è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio per aver spinto, nel dicembre del 2020, dalla finestra la compagna di 43 anni. Ai carabinieri disse che la convivente era caduta da sola, in un maldestro tentativo di fuga dopo essere stata scoperta a rubare denaro dal suo portafogli. La vittima riportò ferite guaribili in 40 giorni.