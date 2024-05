Sondrio, cade e precipita per 100 metri: muore escursionista 62enne

Un uomo di 62 anni ha perso la vita dopo essere precipitato per circa 100 metri a Berbenno di Valtellina, in provincia di Sondrio.

L'uomo era in un luogo impervio nella zona del Bivacco ai Fop, a quota 2.250 metri, quando per cause ancora in corso di accertamento è precipitato. Giunti sul posto, i soccorsi di Areu 118 non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Sul posto anche elisoccorso, soccorso alpino, vigili del fuoco e forze dell'ordine.