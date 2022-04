Incendiata la villa sul Lago di Como dell'oligarca russo Solovyev

Miniere, giacimenti petroliferi e di gas, aziende chimiche (fertilizzanti), acciaierie, trasporti, telecomunicazioni, banche, società di investimenti: gli oligarchi russi gestiscono quasi per intero l'economia del Paese. E lo fanno grazie al supporto di Vladimir Putin. Ora sono anche loro nel mirino del mondo occidentali che puntano a disgregare il loro patrimonio. E parliamo di un tesoro che al 2021 era valutato oltre 300 miliardi di dollari. Ecco chi sono, in quali campi agiscono e la classifica in ordine di importanza.