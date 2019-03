Imane Fadil, il referto degli esami: "Nel sangue nessun metallo a livelli tossici"

Il direttore del Centro, Carlo Locatelli, ha confermato al Corriere della Sera che "campioni biologici della paziente sono stati inviati al centro dall'ospedale in cui si trovava ricoverata, per esami e consulenza tossicologica. È stato richiesto il dosaggio dei metalli, ossia la loro individuazione in liquidi biologici, attività che è stata effettuata, e il cui esito è stato trasmesso alla struttura che lo aveva richiesto. Esito che era ed è evidentemente protetto da privacy". Quanto alle notizie di un sospetto avvelenamento da sostanze radioattive, Locatelli ha precisato che il suo centro "non identifica radionuclidi e non effettua misure di radioattività". L'ipotesi quindi non è esclusa e certamente non è desumibile dai test eseguiti a Pavia.



A fare luce sulla misteriosa morte di Fadil saranno solo gli esiti dell'autopsia che avverrà tra mercoledì e giovedì alla presenza di un pool di consulenti nominati dai pm e guidato dall'anatomopatologa Cristina Cattaneo. Entrata all'Humanitas il 29 gennaio, la modella lamentava gonfiori, dolori all'addome, vomitava, e presentava un quadro clinico molto complicato. Dopo una prima valutazione è stata subito trasferita in terapia intensiva, dove sono iniziati tutti gli accertamenti possibili, tanto che una delle diagnosi, poi scartata, è stata quella di 'lupus', una malattia cronica di natura autoimmune che può colpire diversi organi e tessuti del corpo.



Trasferita in rianimazione, dopo essersi aggravata, e sottoposta a sedazione farmacologica, la ragazza è poi migliorata e riportata nel reparto di Medicina generale. Qui, dopo aver confessato il timore di essere stata avvelenata, sono stati effettuati gli accertamenti tossicologici di base, ai veleni più comuni e alle sostanze stupefacenti per capire se avesse assunto qualche droga 'mal tagliata'. Accertamenti che hanno dato esito negativo. Visto il progressivo aggravarsi delle condizioni di Fadil e il decadimento progressivo degli organi, i medici hanno quindi deciso di tentare la strada delle analisi del dosaggio su cinquanta metalli al Centro di Pavia. Gli esiti, però, sono arrivati il 6 marzo, sei giorni dopo il suo decesso.