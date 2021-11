Green pass, Milano: stop ai cortei in piazza Duomo

Ansa

Non saranno più consentite le manifestazioni dei no Green pass in Piazza del Duomo e corso Vittorio Emanuele a Milano. Lo ha deciso il Comitato per l'ordine pubblico, riunitosi in Prefettura in vista del 17esimo corteo No Pass che si terrà sabato. "Da oggi, nei giorni prefestivi e festivi e tra il 25 novembre e il 9 gennaio" l'area è "riservata alle manifestazioni religiose, civili, culturali e commerciali programmate o patrocinate dal Comune".