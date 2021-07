20 luglio 2021 16:21

Paura a Milano, furgone prende fuoco vicino a Piazza Affari

Attimi di tensione in via Santa Maria Segreta, in zona Cordusio a Milano a pochi passi da Piazza Affari: un furgone è andato a fuoco. Una colonna nera e densa ha invaso le piccole vie adiacenti. L'immediato intervento dei vigili del fuoco ha subito posto rimedio. Nessuno è rimasto ferito o intossicato.