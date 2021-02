Milano, aggredisce poliziotti a coltellate

clicca per guardare tutte le foto della gallery

Un uomo di 45 anni è stato ucciso dagli agenti intervenuti in strada per sedare un'aggressione a Milano. La vittima, di nazionalità filippina, aveva precedenti per reati contro la persona e droga. Il 45enne si è scagliato più volte contro dei passanti armato di coltello e poi contro i poliziotti uno dei quali ha sparato, uccidendolo.