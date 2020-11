A Milano i cartelloni pubblicitari restano bianchi. E' l'effetto delle restrizioni in vigore in città per frenare il diffondersi del coronavirus. Con i cittadini costretti a stare in casa, le aziende hanno tagliato gli investimenti nella cartellonistica. Così, come era successo a marzo, dai palazzi in ristrutturazione e dagli spazi lungo le principali arterie della metropoli sono sparite le pubblicità.