04 giugno 2021 15:43

Incendio sul tetto di uno stabile in via Washington a Milano: un operaio intossicato

Un incendio è scoppiato verso le 12:45 a Milano sul tetto di uno stabile in via Costanza all'incrocio con via Washington. Le fiamme sono divampate mentre due operai erano all'opera per la posa della copertura sul tetto. I due uomini sono stati prontamente tratti in salvo dai vigili del fuoco: uno dei due è rimasto intossicato e soccorso sul posto in ambulanza. I pompieri sono accorsi con una decina di mezzi: spegnere l'incendio è risultato particolarmente difficoltoso per la struttura del tetto stesso.