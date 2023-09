13 settembre 2023 08:28

Fotogallery - Caro affitti, tornano le tende davanti al Politecnico di Milano

In Lombardia sono tornate le tende in piazza Leonardo Da Vinci, davanti al Politecnico di Milano. Circa venti persone, tra cui Ilaria Lamera, la prima studentessa che la scorsa primavera passò la notte sotto le stelle contro il caro affitti, si sono riunite per montare le tende nel prato antistante l'ateneo. La ragione è che "non abbiamo ancora ottenuto i risultati sperati", ha spiegato la pioniera del movimento di protesta.