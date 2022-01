07 gennaio 2022 18:05

Delitto di Varese, in centinaia al funerale del piccolo Daniele

Il campo da calcio dell'oratorio San Luigi a Gazzada Schianno (Varese) trasformato in chiesa all'aperto, i palloncini azzurri e blu: in centinaia hanno partecipato così ai funerali di Daniele Paitoni, il bimbo di sette anni ucciso dal padre Davide nella sua abitazione di Morazzone il pomeriggio di Capodanno. Il silenzio dei presenti ha accompagnato gli innumerevoli messaggi letti per la piccola vittima da parenti e amici. "Ciao Daniele, sarebbero tante le cose da dirti. Il nostro cuore si è spezzato, ci siamo detti che non poteva essere", recitano le parole di Lorenzo e Francesca, familiari del piccolo. "Ci piaceva sentire come prendevi in giro nonno Davide e come giocavi con la nonna Mariangela. Come dimenticare le giornate in bicicletta con i tuoi amici e l'allegria, un'allegria che nessuno potrà mai portare via".