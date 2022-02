02 febbraio 2022 18:34

A Milano temperature primaverili: in centro spariscono i cappotti

Temperature primaverili a Milano nonostante sia ancora inverno secondo il calendario. Per effetto del vento di favonio da alcuni giorni temperature in rialzo e cielo terso in città segnando così un anticipo di primavera: il picco per queste temperature primaverili dovrebbe essere stato superato nelle ultime ore con punte di 19-20 gradi. Ma da giovedì le temperature sono previste in calo con l'arrivo della pioggia in serata.